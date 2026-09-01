Stage de clown avec Isabelle Martineau Badefols-sur-Dordogne
samedi 19 septembre 2026 · Badefols-sur-Dordogne
Informations pratiques
Badefols-sur-Dordogne
Stage de clown avec Isabelle Martineau
Badefols-sur-Dordogne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Envie de découvrir l’univers du clown et de laisser libre cours à votre créativité ? Comédienne professionnelle et clown d’intervention sociale, Isabelle Martineau propose un stage de 12 heures réparti sur deux jours à Badefols-sur-Dordogne.
À travers des exercices d’improvisation, d’écoute et d’expression corporelle, les participants exploreront leur imaginaire, leur spontanéité et le plaisir du jeu, dans une ambiance bienveillante et conviviale. .
Badefols-sur-Dordogne 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 12 61 68 catimou@laposte.net
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English : Stage de clown avec Isabelle Martineau
L’événement Stage de clown avec Isabelle Martineau Badefols-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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