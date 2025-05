Stage de clown – Salle du P’tit Chat Noir Bergerac, 17 mai 2025 09:30, Bergerac.

Venez découvrir le personnage clownesque à travers le jeu !

Jouer avec le « Je suis », tout en étant un autre. S’amuser à être et déguster goulument le moment présent. Appeler notre gourmandise du ludique et alimenter l’appétit des joueurs que nous sommes. A travers des jeux et des improvisations, nous aborderons le jeu clownesque et chercherons le plaisir d’être… comme nous sommes.

Aller ! Tu viens !?

Stages de clown assuré par Jérémy Olivier de la Compagnie Toi d’abord à 10h 13h et 14h30 17h30.

Pas d’expérience du jeu demandée.

Tenu à l’aise souhaité.

Ouvert à tous à partir de 18 ans. .

