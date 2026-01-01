Stage de clown de théâtre Déols

Stage de clown de théâtre

Passage du Clos Notre-Dame Déols Indre

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-01-10 2026-03-07 2026-05-30 2026-06-14

Venez pratiquer le clown de théâtre pour

– Rire, oser, retrouver votre liberté d’enfant!

– Jouer de tout, de vos réussites mais aussi de vos échecs.

– Etre ému, sincère, découvreur, partageur et non compétitif.

Les ateliers se déroulent sous forme d’exercices et d’improvisations sur les composantes du jeu clownesque (présence, écoute, confiance, relâchement, déplacement, rythme, altérité…).

Équipement une tenue confortable, un nez rouge et quelques éléments de costume (facultatif) 35 .

Passage du Clos Notre-Dame Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 16 40 17 theatredudegel@gmail.com

English :

