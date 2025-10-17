Stage de clown et danse d’automne Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Stage de clown et danse d’automne Villa Pagnon Romans-sur-Isère vendredi 17 octobre 2025.

Stage de clown et danse d’automne

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 180 – 180 – 195 EUR

180 € TTC si inscription 1 mois à l’avance. Réglement des arrhes à l’inscription 90 € et réglement sur place 90€ le premier jour du stage

Et si inscription moins d’un mois à l’avance 195 € TTC règlement des arrhes 100€ à l’inscription, et solde 95€ sur place

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18

4 stages différents en fonction des saisons.

Avec l’outil du clown et de la danse, vous pourrez entre autres

Diminuer le stress et la pression du quotidien

Passer des initiations en toute simplicité vers le meilleur de vous-même

Rire de soi, du monde..

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 97 52 66

English :

4 different workshops depending on the season.

Using the tools of clowning and dance, you’ll be able to

Reduce the stress and pressure of everyday life

Move from simple initiations to the best of yourself

Laugh at yourself, at the world…

German :

4 verschiedene Praktika je nach Jahreszeit.

Mit dem Werkzeug des Clowns und des Tanzes können Sie unter anderem

Stress und Druck des Alltags abbauen

Von den Initiationen ganz einfach zum Besten von sich selbst übergehen

Über sich selbst und die Welt lachen

Italiano :

4 corsi diversi a seconda della stagione.

Utilizzando gli strumenti della clownerie e della danza, sarete in grado di:

Ridurre lo stress e la pressione della vita quotidiana

Fare un semplice passo avanti per tirare fuori il meglio di voi stessi

Ridere di voi stessi, del mondo…

Espanol :

4 cursos diferentes según la temporada.

Utilizando las herramientas del clown y la danza, podrás

Reducir el estrés y la presión de la vida cotidiana

Dar un paso sencillo para sacar lo mejor de ti mismo

Reírte de ti mismo, del mundo…

