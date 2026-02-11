Stage de clown et danse de printemps Villa Pagnon Romans-sur-Isère
Stage de clown et danse de printemps Villa Pagnon Romans-sur-Isère samedi 28 mars 2026.
Stage de clown et danse de printemps
Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 180 – 180 – 195 EUR
180 € TTC si inscription 1 mois à l’avance. Réglement des arrhes à l’inscription 90 € et réglement sur place 90€ le premier jour du stage
Et si inscription moins d’un mois à l’avance 195 € TTC règlement des arrhes 100€ à l’inscription, et solde 95€ sur place
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
2026-03-28
4 stages différents en fonction des saisons.
Avec l’outil du clown et de la danse, vous pourrez entre autres
Diminuer le stress et la pression du quotidien
Passer des initiations en toute simplicité vers le meilleur de vous-même
Rire de soi, du monde..
Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 97 52 66
English :
4 different workshops depending on the season.
Using the tools of clowning and dance, you’ll be able to
Reduce the stress and pressure of everyday life
Move from simple initiations to the best of yourself
Laugh at yourself, at the world…
L’événement Stage de clown et danse de printemps Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-04-14 par Valence Romans Tourisme