Stage de clown intergénérationnel Résidence Les Arts Improvisés Saint-Aubin-de-Bonneval 25 juin 2025 10:00

Orne

Stage de clown intergénérationnel Résidence Les Arts Improvisés 1 rue du Champs Thomas Saint-Aubin-de-Bonneval Orne

Début : 2025-06-25 10:00:00

fin : 2025-06-25 16:00:00

2025-06-25

Stage de clown avec Clotilde LABBE de la Cie Passerelles-Théâtre d’Argentan.

Vous propose un stage d’initiation au clown pour aller à leur rencontre, pour permettre au plus grand nombre de comprendre la démarche clownesque.

Ces temps seront ouverts à tous.te.s, enfants, adultes, pour favoriser la découverte de cette discipline artistique et permettre à chacun de s’exprimer librement.

Elle permettra ainsi aux participant.e.s de découvrir cet art scénique à travers des ateliers pratiques. Ils auront l’opportunité de travailler sur leur corps, leur voix et leur imaginaire afin de créer leur propre personnage de clown.

Le lien intergénérationnel La pratique artistique intergénérationnelle apporte une grande richesse et encore plus dans l’art clownesque. La liberté que peuvent avoir les enfants à faire »des bêtises » comme les clowns est transmis aux adultes qui sont enchantés de retrouver cette liberté de jeu.

Résidence Les Arts Improvisés 1 rue du Champs Thomas

Saint-Aubin-de-Bonneval 61470 Orne Normandie +33 6 82 64 15 12

English : Stage de clown intergénérationnel

Clown workshop with Clotilde LABBE from Cie Passerelles-Théâtre d’Argentan.

We offer an introductory course in clowning, to enable as many people as possible to understand the clowning process.

These sessions will be open to all, children and adults alike, to encourage the discovery of this artistic discipline and allow everyone to express themselves freely.

Participants will discover this scenic art through practical workshops. They will have the opportunity to work on their body, voice and imagination to create their own clown character.

Intergenerational ties: Intergenerational artistic practice is a rich source of enrichment, and even more so in the art of clowning. The freedom that children have to do « silly things » like clowns is passed on to adults, who are delighted to rediscover this freedom of play.

German :

Clownkurs mit Clotilde LABBE von der Cie Passerelles-Théâtre d’Argentan.

Diese Gruppe bietet Ihnen einen Einführungskurs in die Clownerie an, um sie zu treffen und möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, den clownesken Ansatz zu verstehen.

Diese Zeit steht allen offen, Kindern und Erwachsenen, um die Entdeckung dieser künstlerischen Disziplin zu fördern und jedem die Möglichkeit zu geben, sich frei auszudrücken.

Die Teilnehmer können diese Bühnenkunst in praktischen Workshops entdecken. Sie haben die Möglichkeit, an ihrem Körper, ihrer Stimme und ihrer Vorstellungskraft zu arbeiten, um ihre eigene Clownsfigur zu erschaffen.

Generationsübergreifende Verbindung: Die generationsübergreifende künstlerische Praxis stellt einen großen Reichtum dar, der in der Clownskunst noch größer ist. Die Freiheit, die Kinder haben können, wenn sie wie die Clowns « Unsinn » machen, wird auf die Erwachsenen übertragen, die begeistert sind, diese Freiheit des Spiels wiederzufinden.

Italiano :

Laboratorio di clown con Clotilde LABBE della compagnia Passerelles-Théâtre di Argentan.

Si tratta di un corso introduttivo alla clownerie, pensato per far conoscere al maggior numero possibile di persone il processo di clownerie.

Le sessioni saranno aperte a tutti, bambini e adulti, per favorire la scoperta di questa disciplina artistica e permettere a tutti di esprimersi liberamente.

I partecipanti potranno scoprire quest’arte performativa attraverso laboratori pratici. Avranno l’opportunità di lavorare sul corpo, sulla voce e sull’immaginazione per creare il proprio personaggio clown.

Legami intergenerazionali: la pratica artistica intergenerazionale è una ricca fonte di ispirazione, soprattutto nell’arte del clown. La libertà che i bambini hanno di fare « cose sciocche » come i clown viene trasmessa agli adulti, che sono felici di riscoprire questa libertà di gioco.

Espanol :

Taller de clown con Clotilde LABBE de la compañía Passerelles-Théâtre de Argentan.

Se trata de un curso de iniciación al clown diseñado para que el mayor número de personas posible pueda comprender el proceso de creación de un payaso.

Estas sesiones estarán abiertas a todos, niños y adultos, para favorecer el descubrimiento de esta disciplina artística y permitir que cada uno se exprese libremente.

Los participantes podrán descubrir este arte escénico a través de talleres prácticos. Tendrán la oportunidad de trabajar su cuerpo, su voz y su imaginación para crear su propio personaje de payaso.

Vínculos intergeneracionales: la práctica artística intergeneracional es una rica fuente de inspiración, especialmente en el arte del clown. La libertad que tienen los niños para hacer « tonterías » como payasos se transmite a los adultos, que están encantados de redescubrir esta libertad de juego.

