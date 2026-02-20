Stage de clown Salle Maurice Bahurlet Monein
Stage de clown Salle Maurice Bahurlet Monein dimanche 22 février 2026.
Stage de clown
Salle Maurice Bahurlet 18 chemin de la Lannes Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Stage animé par Sabine Lesdeboulonez . .
Salle Maurice Bahurlet 18 chemin de la Lannes Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 10 51 08 lesdeboulonez@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de clown
L’événement Stage de clown Monein a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Coeur de Béarn