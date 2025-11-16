Stage de clown pour adultes (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

Stage de clown pour adultes (L’improviste)

Le dimanche 16 novembre prochain, le Café-Théâtre l’Improviste accueille l’artiste

clown et pédagogue Stéphanie Favre, qui a grandi à Brive, pour une journée de stage

de clown à destination des adultes.

Ce stage s’adresse à tous et toutes, novices comme personnes ayant déjà une pratique

du clown.

Contenu du stage

-Echauffement permettant l’ouverture et la détente nécessaires au travail du clown

-Propositions de jeux amenant à la connexion à soi et aux autres au service du rire.

Plein tarif 80 €, Tarif réduit 60 €

Venir avec une tenue souple et si possible un nez de clown.

Nombre de participants limités. Inscription avant le 10 novembre, auprès

du Cri du Clown ou du Café-Théâtre l’Improviste. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

