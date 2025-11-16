Stage de clown pour adultes (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
Le dimanche 16 novembre prochain, le Café-Théâtre l’Improviste accueille l’artiste
clown et pédagogue Stéphanie Favre, qui a grandi à Brive, pour une journée de stage
de clown à destination des adultes.
Ce stage s’adresse à tous et toutes, novices comme personnes ayant déjà une pratique
du clown.
Contenu du stage
-Echauffement permettant l’ouverture et la détente nécessaires au travail du clown
-Propositions de jeux amenant à la connexion à soi et aux autres au service du rire.
Plein tarif 80 €, Tarif réduit 60 €
Venir avec une tenue souple et si possible un nez de clown.
Nombre de participants limités. Inscription avant le 10 novembre, auprès
du Cri du Clown ou du Café-Théâtre l’Improviste. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
