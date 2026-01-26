Stage de clown Théâtre burlesque Ecole maternelle Erquy

Stage de clown Théâtre burlesque

Ecole maternelle 4 Place de la Bastille Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 09:45:00

fin : 2026-02-20 12:30:00

Date(s) :

2026-02-16

La Ville d’Erquy accueille Nathalie Hervouët, comédienne et clown professionnelle, fondatrice de la compagnie L’Auguste Rêve.

Pendant cinq matinées, les enfants exploreront le jeu, l’improvisation et le théâtre burlesque pour développer créativité, confiance et expression, dans la joie et la bienveillance.

Un stage ludique pour oser, rêver et s’exprimer. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

Ecole maternelle 4 Place de la Bastille Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de clown Théâtre burlesque Erquy a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor