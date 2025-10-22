Stage de clown théâtre Place du 8 mai Nousty

Stage de clown théâtre Place du 8 mai Nousty mercredi 22 octobre 2025.

Stage de clown théâtre

Place du 8 mai Maison pour tous Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-22

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Un petit spectacle de fin de stage, ouvert à tout le monde, aura lieu le vendredi à 11h45 au même endroit. .

Place du 8 mai Maison pour tous Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 10 87 25 aclan.sectiontheatre@gmail.com

English : Stage de clown théâtre

German : Stage de clown théâtre

Italiano :

Espanol : Stage de clown théâtre

L’événement Stage de clown théâtre Nousty a été mis à jour le 2025-10-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran