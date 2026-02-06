Stage de clown théâtre Place du 8 mai Nousty
Stage de clown théâtre Place du 8 mai Nousty lundi 9 février 2026.
Stage de clown théâtre
Place du 8 mai Maison pour tous Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-09
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Un petit spectacle de fin de stage, ouvert à tout le monde, aura lieu le mercredi à 12h15.
Stage limité à 10 enfants. .
Place du 8 mai Maison pour tous Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 10 87 25 aclan.sectiontheatre@gmail.com
