Stage de codage de jeux vidéos Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS
Stage de codage de jeux vidéos Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS lundi 23 février 2026.
Apprendre à programmer en blocks avec Scratch ! Grâce à une interface simplifiée, les enfants créeront différents mini-jeux !
Le code devient un jeu d’enfant ! Vos enfants programment facilement et créent des mini-jeux fun et interactifs !
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
payant
27 euros la semaine.
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-28T00:59:59+01:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Marc Sangnier et trouvez le meilleur itinéraire