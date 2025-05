Stage de comédie burlesque et physique avec la Cie Un moment donné – Poullaouen, 24 mai 2025 09:30, Poullaouen.

Finistère

Stage de comédie burlesque et physique avec la Cie Un moment donné Kergoulas Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Ce stage est la continuité du stage cascade burlesque. Il propose de découvrir, et d’ aborder un éventail d’actions catastrophiques et de donner les clefs du jeu en réaction.

Ratages, rattrapages, trébuchages, glissades, emmêlages, accrocs, chocs, coups, désordres, dégâts

matériels et physiques seront au menu.

L’accident de parcours, le geste stupide, la malchance chronique sont des prétextes à vivre des

aventures émotionnelles et physiques. À travers ces aventures, se révèle la fantaisie et le talent

de l’absurde de chacun et toute l’humanité qui en découle.

Objectifs

• Développer son habileté maladroite

• Se complaire dans la maladresse et l’accident de parcours.

• Apprivoiser tous types d’obstacles et d’objets et s’en faire des partenaires de chocs.

• Découvrir, explorer et assimiler les actions catastrophiques avec différents supports,

pour les mettre au service de l’improvisation.

• Aborder le travail de réaction lié à l’accident comme terrain propice au développement d’un personnage burlesque.

Apporter son repas .

Kergoulas

Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 6 59 83 61 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de comédie burlesque et physique avec la Cie Un moment donné Poullaouen a été mis à jour le 2025-05-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée