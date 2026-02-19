STAGE DE COMÉDIE MUSICALE (13-18 ANS) Montpellier

STAGE DE COMÉDIE MUSICALE (13-18 ANS)

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 290 – 290 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Encadré par un professionnel du spectacle, le travail se fait sur scène, avec un piano.

Le projet est pluridisciplinaire et permet une pratique complète selon affinités théâtre, chant, danse. Au cours de la semaine les participants monteront un spectacle présentant un montage d’extraits de différentes comédies musicales choisies ensemble.

Pour les 13 18 ans

Lun. 23 févr. au ven. 27 févr. 2026 de 10h00 à 16H00

Tarif 290€ la semaine

Renseignements et inscriptions



theatrebeauxartstabard@gmail.com .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13 theatrebeauxartstabard@gmail.com

English :

Supervised by a show business professional, the work is done on stage, with a piano.

The project is multi-disciplinary, allowing participants to practice theater, singing and dance to their heart’s content. Over the course of the week, participants will put on a show featuring a montage of extracts from different musicals chosen together.

