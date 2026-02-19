STAGE DE COMÉDIE MUSICALE (13-18 ANS) Montpellier
STAGE DE COMÉDIE MUSICALE (13-18 ANS) Montpellier lundi 23 février 2026.
STAGE DE COMÉDIE MUSICALE (13-18 ANS)
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 290 – 290 – EUR
Début : 2026-02-23
Encadré par un professionnel du spectacle, le travail se fait sur scène, avec un piano.
Le projet est pluridisciplinaire et permet une pratique complète selon affinités théâtre, chant, danse. Au cours de la semaine les participants monteront un spectacle présentant un montage d’extraits de différentes comédies musicales choisies ensemble.
Pour les 13 18 ans
theatrebeauxartstabard@gmail.com .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13 theatrebeauxartstabard@gmail.com
English :
Supervised by a show business professional, the work is done on stage, with a piano.
The project is multi-disciplinary, allowing participants to practice theater, singing and dance to their heart’s content. Over the course of the week, participants will put on a show featuring a montage of extracts from different musicals chosen together.
