Stage de comèdie musicale Briscous

Stage de comèdie musicale

Espace Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Stage Comédie Musicale à Briscous.

Envie de chanter, danser et jouer la comédie sur scène, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Rejoignez Briscous en Scène pour créer un spectacle accompagné par 3 professionnels théâtre, chant et danse . .

Espace Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 57 03 50

English : Stage de comèdie musicale

