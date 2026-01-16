Stage de comèdie musicale Briscous

Stage de comèdie musicale Briscous mardi 14 avril 2026.

Espace Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-15

2026-04-14

Stage Comédie Musicale à Briscous.
Envie de chanter, danser et jouer la comédie sur scène, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Rejoignez Briscous en Scène pour créer un spectacle accompagné par 3 professionnels théâtre, chant et danse .   .

+33 6 85 57 03 56 

