Stage de comédie musicale pour enfant Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay

Stage de comédie musicale pour enfant

Maison des Arts et de la Vie Associative 21 Parc des loisirs Roger-Menu Épernay Marne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 17:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Tout public

Stage de 3 jours pendant la première semaine des vacances de printemps ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, à la Maison des Arts et de la Vie Associative d’Epernay.

Venez découvrir la comédie musicale Le Roi Lion, apprendre à jouer les rôles, chanter et danser avec notre intervenante Vy MUNIER en partenariat avec l’association Rémoise ARTS et COMPAGNIE. .

Maison des Arts et de la Vie Associative 21 Parc des loisirs Roger-Menu Épernay 51200 Marne Grand Est larabesque51200@gmail.com

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English : Stage de comédie musicale pour enfant

L’événement Stage de comédie musicale pour enfant Épernay a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne