Stage de comédie musicale Royan
Stage de comédie musicale Royan vendredi 21 novembre 2025.
Stage de comédie musicale
École de danse Swinging Cie Royan Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21
La Swinging Cie accueille Leovanie Raud, chanteuse, comédienne et doubleuse.
.
École de danse Swinging Cie Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 52 26 22 benoit.savignat@sfr.fr
English :
The Swinging Cie welcomes Leovanie Raud, singer, actress and voice actress.
German :
Die Swinging Cie begrüßt Leovanie Raud, Sängerin, Schauspielerin und Synchronsprecherin.
Italiano :
La Swinging Cie dà il benvenuto a Leovanie Raud, cantante, attrice e doppiatrice.
Espanol :
La Swinging Cie da la bienvenida a Leovanie Raud, cantante, actriz y actriz de doblaje.
L’événement Stage de comédie musicale Royan a été mis à jour le 2025-10-01 par Mairie de Royan