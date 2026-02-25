Stage de construction en pierre sèche à Bussières Mairie (lieu exact à préciser) Chasselas
Stage de construction en pierre sèche à Bussières Mairie (lieu exact à préciser) Chasselas samedi 2 mai 2026.
Stage de construction en pierre sèche à Bussières
Mairie (lieu exact à préciser) 1004 rue Alphonse de Lamartine Chasselas Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:30:00
fin : 2026-05-10 15:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09
Débutant ou initié, ce stage vous propose de découvrir ou d’approfondir les techniques de construction en pierre sèche, tout en contribuant à la préservation des murs emblématiques de notre région.
Obligation d’inscription pour les 2 jours de stage.
Prévoir gants et chaussures de sécurité, ainsi qu’un repas tiré du sac .
Mairie (lieu exact à préciser) 1004 rue Alphonse de Lamartine Chasselas 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de construction en pierre sèche à Bussières
L’événement Stage de construction en pierre sèche à Bussières Chasselas a été mis à jour le 2026-02-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès