Stage de construction en pierre sèche à Bussières Mairie (lieu exact à préciser) Chasselas

Stage de construction en pierre sèche à Bussières

Mairie (lieu exact à préciser) 1004 rue Alphonse de Lamartine Chasselas Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:30:00

fin : 2026-05-10 15:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09

Débutant ou initié, ce stage vous propose de découvrir ou d’approfondir les techniques de construction en pierre sèche, tout en contribuant à la préservation des murs emblématiques de notre région.

Obligation d’inscription pour les 2 jours de stage.

Prévoir gants et chaussures de sécurité, ainsi qu’un repas tiré du sac .

Mairie (lieu exact à préciser) 1004 rue Alphonse de Lamartine Chasselas 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

