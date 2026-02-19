Stage de conte Centre Culturel La Marchoise Gençay

Stage de conte

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Gençay Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-13

Sur inscription. .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de conte Gençay a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou