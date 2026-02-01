Stage de correspondance Les P’tits Ateliers du Colombier Étroussat

Stage de correspondance

Les P’tits Ateliers du Colombier 7 route de Chantelle Étroussat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Un stage créatif pour les 6-12 ans ! Viens créer de magnifiques cartes et enveloppes le matin, puis écris et envoie tes messages l’après-midi. Une semaine complète dédiée à l’art de la correspondance et au plaisir d’écrire à ceux qu’on aime !

.

Les P’tits Ateliers du Colombier 7 route de Chantelle Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 32 06 43 lesptitsateliersducolombier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A creative workshop for 6-12 year-olds! Come and create beautiful cards and envelopes in the morning, then write and send your messages in the afternoon. A whole week dedicated to the art of correspondence and the pleasure of writing to your loved ones!

L’événement Stage de correspondance Étroussat a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Val de Sioule