Stage de Couture Adopter sa machine à coudre Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Stage de Couture Adopter sa machine à coudre
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-30
2026-01-29
Les bases de la couture à la machine
Stage de 8h
Public Adulte
Initiation à la couture, nous décortiquerons les bases de la couture à la machine à coudre. Connaître sa machine, les différents points, les types de coutures les plus utilisées… s’entraîner !
Après avoir décortiquer votre machine à coudre, vous pourrez fabriquer un petit projet de couture de A à Z en choisissant parmi des petits patrons (pochon, petit sac, trousse, petit foulard).
Au programme
-Comprendre et installer la machine à coudre.
-Connaître quelques techniques et coutures de base.
-Échantillonner les différents points de la machine à coudre.
-Apprendre plusieurs types couture française ou anglaise, sur-piqûre.
-Eventuellement faire une boutonnière ou poser une fermeture éclair.
-S’entraîner ! .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
