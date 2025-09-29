Stage de Couture Adopter sa machine à coudre Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Stage de Couture Adopter sa machine à coudre

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-30

2026-01-29

Les bases de la couture à la machine

Stage de 8h

Public Adulte

Initiation à la couture, nous décortiquerons les bases de la couture à la machine à coudre. Connaître sa machine, les différents points, les types de coutures les plus utilisées… s’entraîner !

Après avoir décortiquer votre machine à coudre, vous pourrez fabriquer un petit projet de couture de A à Z en choisissant parmi des petits patrons (pochon, petit sac, trousse, petit foulard).

Au programme

-Comprendre et installer la machine à coudre.

-Connaître quelques techniques et coutures de base.

-Échantillonner les différents points de la machine à coudre.

-Apprendre plusieurs types couture française ou anglaise, sur-piqûre.

-Eventuellement faire une boutonnière ou poser une fermeture éclair.

-S’entraîner ! .

