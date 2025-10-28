Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de couture adultes Bardos

Stage de couture adultes

Stage de couture adultes Bardos mardi 28 octobre 2025.

Stage de couture adultes

La Nana Fée Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-30

Date(s) :
2025-10-28

Venez confectionner votre tote bag avec la technique du Cyanotype (impression sur tissus avec la lumière UV). Vous réaliserez aussi 3 citrouilles décoratives ainsi qu’une pochette au choix (livre, liseuse, iPad, console portable).
4 places disponibles. Réservation obligatoire.   .

La Nana Fée Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lananafee@gmail.com

English : Stage de couture adultes

German : Stage de couture adultes

Italiano :

Espanol : Stage de couture adultes

L’événement Stage de couture adultes Bardos a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Pays Basque