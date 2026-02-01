Stage de couture Locaux de l’ADSMN Châteauneuf-du-Faou
Locaux de l’ADSMN 1 place du park de l’isle Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2026-02-20 14:00:00
Stage de couture le 20 février 2026 à 14h au 1 place du park de l’isle à Châteauneuf-du-Faou dans les locaux de l’ADSMN
Apprenez avec Monsieur Yffic Cloarec: comment fonctionne une machine et découvrir les multiples possibilités ou se perfectionner
> 02 98 73 43 76 .
Locaux de l'ADSMN 1 place du park de l'isle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 43 76
