Stage de couture Couture Kids Club Atelier d’Aulune Baume-les-Dames mercredi 17 décembre 2025.
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-17 2025-12-20
Pour apprendre à utiliser une machine à coudre comme les grands !
Stage sur 2 séances .
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 59 74 41 atelieraulune@outlook.fr
