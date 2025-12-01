Stage de couture Couture Kids Club Atelier d’Aulune Baume-les-Dames

Stage de couture Couture Kids Club

Atelier d'Aulune 4 rue faivre d'Esnans Baume-les-Dames

2025-12-17 14:00:00

2025-12-20 17:00:00

2025-12-17 2025-12-20

Pour apprendre à utiliser une machine à coudre comme les grands !

Stage sur 2 séances .

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 59 74 41 atelieraulune@outlook.fr

