Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin jeudi 27 novembre 2025.
Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-27
Stage Couture créative de 8h
Public adulte (à partir de 16 ans)
Venez découvrir 2 techniques pour créer des motifs géométriques ou organiques en tissus le patchwork et le matelassage.
Au programme
– La technique du patchwork pour créer et assembler un motif avec des petits morceaux de tissus différents.
– Sur-piquage et matelassage pour créer un relief en sur-piquage à la machine à coudre.
– Expérimenter et utiliser ces techniques pour créer des images textiles ou illustrer une idée.
– Découvrir quelques notions de composition et de mise en relief.
– Échantillons techniques
– Projet personnel .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 01 johanna@adnlaine.fr
English : Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion
German : Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2025-09-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II