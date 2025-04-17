Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-27

Stage Couture créative de 8h

Public adulte (à partir de 16 ans)

Venez découvrir 2 techniques pour créer des motifs géométriques ou organiques en tissus le patchwork et le matelassage.

Au programme

– La technique du patchwork pour créer et assembler un motif avec des petits morceaux de tissus différents.

– Sur-piquage et matelassage pour créer un relief en sur-piquage à la machine à coudre.

– Expérimenter et utiliser ces techniques pour créer des images textiles ou illustrer une idée.

– Découvrir quelques notions de composition et de mise en relief.

– Échantillons techniques

– Projet personnel .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 01 johanna@adnlaine.fr

English : Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion

German : Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de Couture Créative le patchwork, géométrie, relief ou illusion Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2025-09-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II