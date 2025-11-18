Stage de couture enfant à partir de 8 ans à la Couserie de Clara Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Stage de couture enfant à partir de 8 ans à la Couserie de Clara

Saint-Florent-le-Vieil 17 Grande Rue Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-16 09:30:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Bienvenue à La Couserie de Clara, un atelier de couture à Saint-Florent-le-Vieil !

Offrez à votre enfant une expérience créative et ludique avec un stage de couture d’une semaine à la Couserie de Clara.

La couture est bien plus qu’un simple passe-temps, c’est une activité qui développe la créativité, la précision, et la concentration.

En découvrant ce dont ils sont capables, la motivation de vos enfants grandira, ainsi que leur confiance en eux.

Ils apprendront ou se perfectionneront en couture en réalisant un vêtement de leur choix, de A à Z:

-choisir son projet (vu en amont avec moi-même)

-recopier un patron et le comprendre

-couper le tissu

-assembler le vêtement

Le stages sont accessibles à partir de 8 ans, et comprennent 12h30 de cours répartis sur 5 demi-journées.

Tout le matériel (machines à coudre, épingles, règles, etc…) est disponible a l’atelier, il suffit d’apporter son tissu et son fil! .

Saint-Florent-le-Vieil 17 Grande Rue Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 35 58 13 41 info@lacouseriedeclara.fr

English :

Welcome to La Couserie de Clara, a sewing workshop in Saint-Florent-le-Vieil!

German :

Willkommen bei La Couserie de Clara, einem Nähatelier in Saint-Florent-le-Vieil!

Italiano :

Benvenuti a La Couserie de Clara, un laboratorio di cucito a Saint-Florent-le-Vieil!

Espanol :

Bienvenido a La Couserie de Clara, un taller de costura en Saint-Florent-le-Vieil

