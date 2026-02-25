Stage de couture imaginaire Chapeaux extravagants Maison du Terroir Genouilly

Stage de couture imaginaire Chapeaux extravagants

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 09:00:00

fin : 2026-06-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-16 2026-04-13 2026-06-01

Animé par Amélie Vayssade. Thème chapeaux extravagants .

Confection de chapeaux et autres couvre-chefs sur les thèmes cinéma, chorale, théâtre, danse, musique, bien-être, yoga… bref tout ce qui peut évoquer des activités de la Maison du Terroir à l’occasion de ses 50 ans. Ces chapeaux seront exposés le 5 décembre à Germagny, lors d’une soirée cabaret.

Réservation obligatoire. .

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

