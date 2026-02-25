Stage de couture imaginaire Chapeaux extravagants Maison du Terroir Genouilly
Stage de couture imaginaire Chapeaux extravagants
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 27 EUR
Début : 2026-03-16 09:00:00
fin : 2026-06-01 12:00:00
2026-03-16 2026-04-13 2026-06-01
Animé par Amélie Vayssade. Thème chapeaux extravagants .
Confection de chapeaux et autres couvre-chefs sur les thèmes cinéma, chorale, théâtre, danse, musique, bien-être, yoga… bref tout ce qui peut évoquer des activités de la Maison du Terroir à l’occasion de ses 50 ans. Ces chapeaux seront exposés le 5 décembre à Germagny, lors d’une soirée cabaret.
Réservation obligatoire. .
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
