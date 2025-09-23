Stage de couture imaginaire « Les Rois mages » Maison du Terroir Genouilly
Stage de couture imaginaire « Les Rois mages » Maison du Terroir Genouilly mardi 23 septembre 2025.
Stage de couture imaginaire « Les Rois mages »
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 09:00:00
fin : 2025-10-14 12:00:00
Date(s) :
2025-09-23 2025-09-30 2025-10-14
Animé par Amélie Vayssade. Thème les Rois mages .
Réalisation de figurines en textile pour une éventuelle présentation au village des crèches à Melay (71).
Réservation obligatoire. .
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
English : Stage de couture imaginaire « Les Rois mages »
German : Stage de couture imaginaire « Les Rois mages »
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de couture imaginaire « Les Rois mages » Genouilly a été mis à jour le 2025-09-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)