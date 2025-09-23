Stage de couture imaginaire « Les Rois mages » Maison du Terroir Genouilly

Stage de couture imaginaire « Les Rois mages »

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2025-09-23 09:00:00

fin : 2025-10-14 12:00:00

2025-09-23 2025-09-30 2025-10-14

Animé par Amélie Vayssade. Thème les Rois mages .

Réalisation de figurines en textile pour une éventuelle présentation au village des crèches à Melay (71).

Réservation obligatoire. .

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

