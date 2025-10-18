STAGE DE COUTURE Lodève
STAGE DE COUTURE Lodève samedi 18 octobre 2025.
STAGE DE COUTURE
276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2026-02-07
2025-10-18 2025-12-06 2026-02-07 2026-04-11
Apprenez la confection de vêtements avec l’atelier Rembobinez !
Une nouvelle série de stages, proposés par l’atelier Rembobinez, pour apprendre la confection de vêtements !
Apprenez à créer vos patrons et à confectionner les pièces phares de votre garde robe avec l’aide des couturières de Rembobinez. .
276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90 couture@labeilleverte.net
English :
Learn how to make clothes with the Rewind workshop!
German :
Lernen Sie mit dem Workshop Rembobinez , wie man Kleidung herstellt!
Italiano :
Imparate a confezionare abiti con il workshop Rewind!
Espanol :
¡Aprende a confeccionar ropa con el taller Rewind!
