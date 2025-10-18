STAGE DE COUTURE Lodève

STAGE DE COUTURE Lodève samedi 18 octobre 2025.

276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2026-02-07

2025-10-18 2025-12-06 2026-02-07 2026-04-11

Apprenez la confection de vêtements avec l’atelier Rembobinez !

Une nouvelle série de stages, proposés par l’atelier Rembobinez, pour apprendre la confection de vêtements !

Apprenez à créer vos patrons et à confectionner les pièces phares de votre garde robe avec l’aide des couturières de Rembobinez. .

276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90 couture@labeilleverte.net

English :

Learn how to make clothes with the Rewind workshop!

German :

Lernen Sie mit dem Workshop Rembobinez , wie man Kleidung herstellt!

Italiano :

Imparate a confezionare abiti con il workshop Rewind!

Espanol :

¡Aprende a confeccionar ropa con el taller Rewind!

