STAGE DE COUTURE Lodève

STAGE DE COUTURE

276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-11 2026-06-06

Apprenez à créer vos patrons et à confectionner les pièces phares de votre garde robe avec l’aide des couturières de Rembobinez.

En février le pantalon évasé !

En avril la tunique unisexe !

En juin la robe style patineuse manches évasées !

+33 7 67 44 29 90 couture@labeilleverte.net

English :

Learn how to create your own patterns and make your wardrobe highlights with the help of Rembobinez seamstresses.

February: flared pants!

April: the unisex tunic!

June: the flared-sleeve skater dress!

