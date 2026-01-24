STAGE DE COUTURE Lodève
STAGE DE COUTURE Lodève samedi 7 février 2026.
STAGE DE COUTURE
276 Avenue Général de Gaulle Lodève Hérault
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-02-07 2026-04-11 2026-06-06
Apprenez à créer vos patrons et à confectionner les pièces phares de votre garde robe avec l’aide des couturières de Rembobinez.
En février le pantalon évasé !
En avril la tunique unisexe !
En juin la robe style patineuse manches évasées !
Apprenez à créer vos patrons et à confectionner les pièces phares de votre garde robe avec l’aide des couturières de Rembobinez.
En février le pantalon évasé !
En avril la tunique unisexe !
En juin la robe style patineuse manches évasées ! .
276 Avenue Général de Gaulle Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 67 44 29 90 couture@labeilleverte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to create your own patterns and make your wardrobe highlights with the help of Rembobinez seamstresses.
February: flared pants!
April: the unisex tunic!
June: the flared-sleeve skater dress!
L’événement STAGE DE COUTURE Lodève a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC