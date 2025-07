Stage de couture Bazart Saint-Antonin-Noble-Val

Stage de couture Bazart Saint-Antonin-Noble-Val mardi 19 août 2025.

Stage de couture

Bazart 13 rue st angel Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

50€

Début : Mardi 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 18:00:00

2025-08-19

Ici, vous venez coudre les mains dans les poches car tout le matériel est inclus.

Vous avez le choix entre différents objets à fabriquer,

Le plus dur finalement va être de choisir! (Sauf si vous avez fini plus tôt !)

Débutants bienvenus!

Bazart 13 rue st angel Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 13 75 64 78 unikateliercouture@gmail.com

English :

Here, you can sew with your hands in your pockets, as all materials are included.

You have a choice of different objects to make,

In the end, the hardest part is choosing! (Unless you finished early!)

Beginners welcome!

German :

Hier kommen Sie mit eingesteckten Händen zum Nähen, denn das gesamte Material ist im Preis inbegriffen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Objekten, die Sie herstellen können,

Das Schwierigste ist, sich zu entscheiden! (Es sei denn, Sie sind früher fertig!)

Anfänger willkommen!

Italiano :

Qui si può cucire con le mani in tasca, perché tutti i materiali sono inclusi.

Potrete scegliere tra diversi oggetti da realizzare,

La parte più difficile sarà scegliere! (A meno che non abbiate finito prima!)

I principianti sono i benvenuti!

Espanol :

Aquí podrás coser con las manos en los bolsillos, ya que todos los materiales están incluidos.

Podrás elegir entre varios objetos,

¡La parte más difícil será elegir! (¡A menos que hayas terminado antes!)

Se admiten principiantes

