Stage de couture Pressing Lastère Thiviers

Stage de couture

Pressing Lastère 12 Rue Jules Theulier Thiviers Dordogne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Apprenez les bases de la couture et réalisez vos propres créations !

Apportez votre machine et venez passer un moment convivial pour faire vos

créations !

Pressing Lastère 12 Rue Jules Theulier Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 86 36

English :

Learn the basics of sewing and make your own creations!

Bring your sewing machine and join us for a fun time making your own creations!

your creations!

German : Stage de couture

Lernen Sie die Grundlagen des Nähens und fertigen Sie Ihre eigenen Kreationen an!

Bringen Sie Ihre Maschine mit und verbringen Sie einen geselligen Moment, um Ihre eigenen

kreationen!

Italiano :

Imparate le basi del cucito e realizzate le vostre creazioni!

Portate la vostra macchina da cucire e venite a divertirvi con le vostre creazioni!

le vostre creazioni!

Espanol : Stage de couture

Aprende a coser y haz tus propias creaciones

Trae tu máquina de coser y ven a pasar un rato divertido haciendo tus propias

¡tus propias creaciones!

