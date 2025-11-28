Stage de création céramique avec le Don du Fel Le bol Poterie et Galerie au Don du Fel Le Fel

Stage de création céramique avec le Don du Fel Le bol

Poterie et Galerie au Don du Fel Le Don du Fel Le Fel Aveyron

Tarif : 295 – 295 – 295 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Voici l’occasion rêvée d’aborder le monde de l’argile ! Pendant tout un week-end, Le Don du Fel vous ouvre les portes de son atelier où Léonor Salanié vous fera découvrir à travers des stages divers les clés pratiques de la création céramique.

.

Poterie et Galerie au Don du Fel Le Don du Fel Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 54 15 15 contact@ledondufel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the perfect opportunity to discover the world of clay! For a whole weekend, Le Don du Fel is opening the doors of its workshop, where Léonor Salanié will introduce you to the practical keys to ceramic creation through a variety of workshops.

L’événement Stage de création céramique avec le Don du Fel Le bol Le Fel a été mis à jour le 2025-11-28 par Cantal Destination