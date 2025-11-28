Stage de création céramique avec le Don du Fel Le bol Poterie et Galerie au Don du Fel Le Fel
samedi 25 avril 2026.
Tarif : 295 – 295 – 295 EUR
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-25
Voici l’occasion rêvée d’aborder le monde de l’argile ! Pendant tout un week-end, Le Don du Fel vous ouvre les portes de son atelier où Léonor Salanié vous fera découvrir à travers des stages divers les clés pratiques de la création céramique.
Poterie et Galerie au Don du Fel Le Don du Fel Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 54 15 15 contact@ledondufel.com
English :
This is the perfect opportunity to discover the world of clay! For a whole weekend, Le Don du Fel is opening the doors of its workshop, where Léonor Salanié will introduce you to the practical keys to ceramic creation through a variety of workshops.
