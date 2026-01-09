Stage de création Cirque aérien Salle des fêtes de réaux-sur-trêfle Réaux sur Trèfle
Stage de création Cirque aérien Salle des fêtes de réaux-sur-trêfle Réaux sur Trèfle lundi 9 février 2026.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-09
Stage de Création de Cirque
Salle des fêtes de réaux-sur-trêfle 5 Route du Stade Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 92 65 84 lecirquehorslimite@gmail.com
English :
Circus Creation Workshop
