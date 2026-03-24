Stage de création clown Route de Chanteraine Sourzac

Stage de création clown

Route de Chanteraine L’Abricole Sourzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-20

Une immersion de 7 jours pour plonger dans sa matière personnelle, par le jeu, avec les outils du clown stage animé par Nelly et Clément de la Cie les Consacrés.

7 jours de création en solo ou en duo pour jouer, expérimenter, chercher, analyser, essayer.

Lieu L’Abricole, route de Chanteraine

Une immersion de 7 jours pour plonger dans sa matière personnelle, par le jeu, avec les outils du clown stage animé par Nelly et Clément de la Cie les Consacrés.

7 jours de création en solo ou en duo pour jouer, expérimenter, chercher, analyser, essayer.

Lieu L’Abricole, 584 route de Chanteraine.

Informations et inscriptions 07 49 97 13 80 06 66 70 58 06 lesconssacres@gmail.com

https://lesconssacres.wixsite.com/clown/stages-solo .

Route de Chanteraine L’Abricole Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 13 80 lesconsacres@gmail.com

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English : Stage de création clown

A 7-day immersion in your own personal material, through play, with the tools of clowning: workshop led by Nelly and Clément from Cie les Consacrés.

7 days of solo or duo creation to play, experiment, research, analyze and try out.

Location: L’Abricole, route de Chanteraine

L’événement Stage de création clown Sourzac a été mis à jour le 2026-03-25 par Vallée de l’Isle en Périgord