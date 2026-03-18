Stage de création de masques, costumes et accessoires de théâtre Haut-Bocage
Stage de création de masques, costumes et accessoires de théâtre Haut-Bocage mardi 7 avril 2026.
Stage de création de masques, costumes et accessoires de théâtre
La Chaussée Haut-Bocage Allier
Tarif : 50 – 50 – EUR
Paiement le premier jour du stage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Le Footsbarn Théâtre propose un stage de fabrication de masques, marionnettes et accessoires pour les enfants de 7 à 12 ans.
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La Chaussée Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes zoe.hayter5@gmail.com
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English :
Footsbarn Théâtre offers a mask, puppet and prop-making workshop for children aged 7 to 12.
L’événement Stage de création de masques, costumes et accessoires de théâtre Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme