Stage de création de masques, costumes et accessoires de théâtre

La Chaussée Haut-Bocage Allier

Tarif : 50 – 50 – EUR

Paiement le premier jour du stage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Le Footsbarn Théâtre propose un stage de fabrication de masques, marionnettes et accessoires pour les enfants de 7 à 12 ans.

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La Chaussée Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes zoe.hayter5@gmail.com

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English :

Footsbarn Théâtre offers a mask, puppet and prop-making workshop for children aged 7 to 12.

L’événement Stage de création de masques, costumes et accessoires de théâtre Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme