Stage de création de perles de verre au chalumeau Saint-Lambert-des-Levées Saumur

Stage de création de perles de verre au chalumeau

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 200 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-04-02 2026-06-04

L’association Merveilles Ateliers Partagés vous propose la réalisation de perle de verre au Chalumeau.

Passionnée par le travail du verre depuis 2005, Stéphanie travaille le verre soufflé et le verre filé au chalumeau.

Le verre offre de nombreuses possibilités de décors, de techniques, de jeux de transparence, de mélanges opaques, etc… Ce qui rend l’univers de Stéphanie très diversifié et coloré. Son travail est principalement intuitif, immédiat et inspiré par la nature et tout ce qui l’entoure. Chaque création est une pièce unique.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 2 avril 2026.

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Jeudi 4 juin 2026.

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. .

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 92 79 infosmerveilles@gmail.com

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English :

The Merveilles Ateliers Partagés association offers you the chance to make glass beads with a flashlight.

L’événement Stage de création de perles de verre au chalumeau Saumur a été mis à jour le 2026-03-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME