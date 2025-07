Stage de création d’un Livre de Peu Labo-telier Ornans

Tarif : 150 – 150 – EUR

Début : 2025-07-10 09:30:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-10

Le Livre de Peu est fait de trois fois rien. Il est accessible à chacun. Vous vous appuierez sur la découverte de techniques de gravure, sur des temps d’écriture, de collage et d’assemblage, pour réaliser un livre qui vous ressemble, un livre d’artiste… Un temps consacré à la créativité et la tranquillité, par la manipulation des matériaux et des mots. Cet atelier se veut ouvert à tous, et les matériaux sont mis à disposition. .

