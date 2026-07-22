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AGENDA · Sommesnil

Stage de créativité artistique Château de Sommesnil Sommesnil

jeudi 13 août 2026 · Château de Sommesnil · Sommesnil

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Château de Sommesnil
Adresse
500 Avenue du Château
Ville
76560 Sommesnil
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sommesnil

Stage de créativité artistique

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Stage de créativité artistique au château de Sommesnil.   .

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 54 05 19 

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English : Stage de créativité artistique

L’événement Stage de créativité artistique Sommesnil a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre