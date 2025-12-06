Stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Remy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy
Au Prieuré des Arts 2 Place de l'Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : 125 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez participer à un stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Rémy, le 6 décembre 2025 de 8h45 à 16h.
Au programme une journée immersive pour apprendre à cuisiner sainement, découvrir les produits de saison du marché et partager un repas gourmand et convivial.
Places limitées, inscription obligatoire. .
Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
