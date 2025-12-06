Stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Remy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy

Stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Remy

Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : 125 – 125 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer à un stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Rémy, le 6 décembre 2025 de 8h45 à 16h.

Au programme une journée immersive pour apprendre à cuisiner sainement, découvrir les produits de saison du marché et partager un repas gourmand et convivial.

Places limitées, inscription obligatoire. .

Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

English : Stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Remy

German : Stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Remy

Italiano :

Espanol : Stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Remy

L’événement Stage de cuisine au Prieuré des Arts à Saint-Remy Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Niort Marais Poitevin