Stage de cuisine Diet&Cook Charleville-Mézières

Stage de cuisine Diet&Cook Charleville-Mézières lundi 21 juillet 2025.

Stage de cuisine Diet&Cook

21, rue Bourbon Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif semaine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-21

Vous cherchez une occupation utile et ludique pour votre enfant durant le mois de juillet ? Votre petit aime mettre la main à la pâte ? Ce stage de cuisine diététique est fait pour vous !✅ Des recettes à emporter chaque jour pendant une semaine✅ Des jeux pédagogiques autour de l’alimentation ✅ Chaque jour une nouvelle thématique ❗Inscription possible à la journée ❗Places limitées, uniquement sur réservation

.

21, rue Bourbon Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 29 55 83 89

English :

Are you looking for a fun and useful activity for your child during the month of July? Does your little one like to get his hands dirty? Then this dietetic cooking course is for you! Recipes to take away every day for a week? Educational food-related games? A new theme every day ?Daily registration possible ?Limited places, by reservation only

German :

Suchen Sie nach einer sinnvollen und spielerischen Beschäftigung für Ihr Kind während des Monats Juli? Ihr Kind legt gerne selbst Hand an? Dann ist dieser Diätkochkurs genau das Richtige für Sie!? Rezepte, die Sie eine Woche lang jeden Tag mitnehmen können? Pädagogische Spiele rund um die Ernährung? Jeden Tag ein neues Thema Anmeldung für den ganzen Tag möglich Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung

Italiano :

Siete alla ricerca di qualcosa di utile e divertente da far fare al vostro bambino durante il mese di luglio? Al vostro piccolo piace sporcarsi le mani? Allora questo corso di cucina dietetica fa per voi! Ricette da portare via ogni giorno per una settimana? Giochi educativi basati sul cibo? Un tema nuovo ogni giorno? Possibilità di iscrizione giornaliera? Posti limitati, solo su prenotazione

Espanol :

¿Busca algo útil y divertido para que su hijo haga durante el mes de julio? ¿Le gusta ensuciarse las manos? Entonces, ¡este curso de cocina dietética es para ti! Recetas para llevar cada día durante una semana? Juegos educativos en torno a la comida ? Un tema nuevo cada día ? Posibilidad de inscripción diaria ? Plazas limitadas, sólo con reserva previa

L’événement Stage de cuisine Diet&Cook Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-07-15 par Ardennes Tourisme