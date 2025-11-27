Stage de Cure Ayurvédique et Yoga Saint-Affrique

Stage de Cure Ayurvédique et Yoga

1 Rue des Lauriers Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-27

fin : 2025-11-30

2025-11-27

Offrez-vous une parenthèse de bien-être unique au Domaine Le Vaxergues une cure ayurvédique alliant nature, sérénité et équilibre intérieur.

Gilles Brémond, praticien expérimenté depuis 2 ans en cures ayurvédiques. L’ayurvéda, médecine traditionnelle indienne, vise à harmoniser le corps, l’esprit et les énergies vitales à travers des soins naturels, des massages thérapeutiques, des techniques de purification, une alimentation adaptée et des pratiques comme la méditation ou le yoga. Ils pourront trouver des compléments d’informations sur ce séjour de cures ayurvédiques directement sur son site internet https://darshana.fr/cure-ayurvedique-aveyron-2025/ .

Les places sont limitées ! .

1 Rue des Lauriers Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 76 75 06 77 contact@domainelevaxergues.com

English :

Treat yourself to a unique wellness break at Domaine Le Vaxergues: an Ayurvedic cure combining nature, serenity and inner balance.

German :

Gönnen Sie sich eine einzigartige Wellness-Pause in der Domaine Le Vaxergues: eine Ayurveda-Kur, die Natur, Gelassenheit und innere Ausgeglichenheit miteinander verbindet.

Italiano :

Concedetevi una pausa benessere unica al Domaine Le Vaxergues: una cura ayurvedica che unisce natura, serenità ed equilibrio interiore.

Espanol :

Regálese una escapada de bienestar única en el Domaine Le Vaxergues: una cura ayurvédica que combina naturaleza, serenidad y equilibrio interior.

