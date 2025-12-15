Stage de danse aérienne Complexe sportif Mauges-sur-Loire

Stage de danse aérienne

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 10:30:00

fin : 2026-02-08 12:30:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-02-08

Découvrez la danse aérienne lors de 2 sessions à Montjean-sur-Loire.

Ce stage est conçu pour des personnes désireuses de découvrir la danse aérienne sur tissu. Il s’organise en 2 temps complémentaires de 2h, chacun sur 2 dimanches.

Nina, qui guidera le stage, est danseuse, elle a donc une approche dansée de cet agrès circassien. Ce qu’elle aime à partager cette pratique, c’est la recherche du chemin propre à chacun.e dans le tissu aérien. Elle vous accompagne à la fois dans l’apprentissage de cette technique tout en vous guidant vers votre propre manière à l’intérieur. .

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 60 99 41 cirque@ciedartdart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover aerial dance during 2 sessions in Montjean-sur-Loire.

L’événement Stage de danse aérienne Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges