Stage de danse aérienne Complexe sportif Mauges-sur-Loire
Stage de danse aérienne Complexe sportif Mauges-sur-Loire dimanche 11 janvier 2026.
Stage de danse aérienne
Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 10:30:00
fin : 2026-02-08 12:30:00
Date(s) :
2026-01-11 2026-02-08
Découvrez la danse aérienne lors de 2 sessions à Montjean-sur-Loire.
Ce stage est conçu pour des personnes désireuses de découvrir la danse aérienne sur tissu. Il s’organise en 2 temps complémentaires de 2h, chacun sur 2 dimanches.
Nina, qui guidera le stage, est danseuse, elle a donc une approche dansée de cet agrès circassien. Ce qu’elle aime à partager cette pratique, c’est la recherche du chemin propre à chacun.e dans le tissu aérien. Elle vous accompagne à la fois dans l’apprentissage de cette technique tout en vous guidant vers votre propre manière à l’intérieur. .
Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 60 99 41 cirque@ciedartdart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover aerial dance during 2 sessions in Montjean-sur-Loire.
L’événement Stage de danse aérienne Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges