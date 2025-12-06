Stage de danse africaine MAUBOURGUET Maubourguet

Stage de danse africaine

2025-12-06 17:00:00

2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

Opera Tutti et Percu Top vous propose un stage de 1h30, à l’honneur la dans africaine avec percussion en live !

Inscription obligatoire.

En savoir plus sur Opéra Tutti

Arts et culture

Groupe des amateurs qui monte des spectacles dans la communauté. Réunir les danseurs, acteurs, et chanteurs dans la ville dans des représentations de comédies musicales, ballets, et des opéras.

+33 6 59 11 31 54 nomloh@yahoo.com

English :

Opera Tutti and Percu Top offer a 1h30 workshop featuring African dance with live percussion!

Registration required.

Find out more about Opera Tutti

Arts et culture

Amateur group putting on shows in the community. Bringing together dancers, actors and singers in the city in performances of musicals, ballets and operas.

