Stage de danse africaine MAUBOURGUET Maubourguet

MAUBOURGUET Allées Larbanés Maubourguet Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
2025-12-06
Opera Tutti et Percu Top vous propose un stage de 1h30, à l’honneur la dans africaine avec percussion en live !
Inscription obligatoire.
En savoir plus sur Opéra Tutti
Arts et culture
Groupe des amateurs qui monte des spectacles dans la communauté. Réunir les danseurs, acteurs, et chanteurs dans la ville dans des représentations de comédies musicales, ballets, et des opéras.
MAUBOURGUET Allées Larbanés Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 59 11 31 54 nomloh@yahoo.com
English :
Opera Tutti and Percu Top offer a 1h30 workshop featuring African dance with live percussion!
Registration required.
Find out more about Opera Tutti
Arts et culture
Amateur group putting on shows in the community. Bringing together dancers, actors and singers in the city in performances of musicals, ballets and operas.
