Stage de danse africaine Ecole de Danse Montpon-Ménestérol

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Pour adultes à partir de 15 ans de 10h30 à 12h30 à l’école de danse 8 b rue de Verdun. 28 €/pers. ou 25 € pour les élèves de l’école sur inscriptions 07 87 76 24 74 ecole_danse@yahoo.fr .

Ecole de Danse 8 B rue de Verdun Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 76 24 74 ecoledanse_montpon@yahoo.fr

