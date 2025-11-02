Stage de danse Afro – Kirikou Centre socioculturel du Clos Toreau Maison des Confluences – ACCOORD Nantes

Stage de danse Afro – Kirikou Dimanche 2 novembre, 15h00 Centre socioculturel du Clos Toreau Maison des Confluences – ACCOORD Loire-Atlantique

15 €

Début : 2025-11-02T15:00:00 – 2025-11-02T16:30:00

Fin : 2025-11-02T15:00:00 – 2025-11-02T16:30:00

Viens t’éclater sur les rythmes afrobeat dans un stage ouvert à touste ! On mettra surtout l’accent sur le feeling et le Groove, pour vraiment lâcher prise et ressentir la musique dans chaque mouvement. Ambiance décontractée, vibes ensoleillées et beaucoup de plaisir à bouger au rythme de cette musique joyeuse et énergique. Pas besoin d’être pro, juste laisse parler ton corps et profite à fond du moment.

Centre socioculturel du Clos Toreau Maison des Confluences – ACCOORD 4 Place du Muguet Nantais, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « larecree.asso@gmail.com »}]

Stage de danse tous niveaux pour se reconnecter à son corps et lâcher prise Danse stage

La Récré·e