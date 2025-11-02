Stage de danse Afro – Kirikou Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Stage de danse Afro – Kirikou Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 15:00 – 16:30

Gratuit : non 15 € https://www.helloasso.com/associations/association-la-recre-e/evenements/stage-breakdance-2 Adulte, En famille, Etudiant

Viens t’éclater sur les rythmes afrobeat dans un stage ouvert à touste ! On mettra surtout l’accent sur le feeling et le Groove, pour vraiment lâcher prise et ressentir la musique dans chaque mouvement. Ambiance décontractée, vibes ensoleillées et beaucoup de plaisir à bouger au rythme de cette musique joyeuse et énergique. Pas besoin d’être pro, juste laisse parler ton corps et profite à fond du moment.

Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr