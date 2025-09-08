Stage de danse au Chapeau Claque Cabaret Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Stage de danse au Chapeau Claque Cabaret

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-04-21 20:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-24 2026-03-12 2026-04-08 2026-04-21

Nous vous proposons des stages de danse collectifs ouverts à tous et à tous niveaux, dans la salle de spectacle du Chapeau Claque Cabaret.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, Nathalie Cottin vous invite à découvrir ou redécouvrir le plaisir de la danse en groupe.

Au programme, de 18h à 20h

– Des danses en ligne cumbia, disco, madison, cha-cha, country…

– Des danses folk et traditionnelles cercles, mixers, cercles circassiens, branles et bien plus encore !

Ces rendez-vous sont l’occasion idéale pour apprendre, partager un moment festif et rencontrer d’autres passionnés, débutants comme confirmés.

Et parce qu’un moment de danse se termine toujours dans la convivialité, nous vous offrons à chaque fin de cours un cocktail maison sans alcool.

On se retrouve au Chapeau Claque Cabaret pour bouger, sourire et passer une belle soirée ensemble ! .

