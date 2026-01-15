Stage de danse avec Blandine Pauillac

Stage de danse avec Blandine

Stage de danse avec Blandine Pauillac dimanche 25 janvier 2026.

Stage de danse avec Blandine

Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Aérofit vous propose 2 Stages de danses commercial et afro .   .

Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 90 22  aerofitpauillac@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de danse avec Blandine

L’événement Stage de danse avec Blandine Pauillac a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Médoc-Vignoble