Stage de danse avec Blandine Pauillac
Stage de danse avec Blandine Pauillac dimanche 25 janvier 2026.
Stage de danse avec Blandine
Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Aérofit vous propose 2 Stages de danses commercial et afro . .
Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 90 22 aerofitpauillac@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de danse avec Blandine
L’événement Stage de danse avec Blandine Pauillac a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Médoc-Vignoble